CATASTROPHE : Maëva Coucke et Arnaud Tsamere deviennent restaurateurs !

Direction le meilleur restaurant de fruits de mer de la région avec Maëva Coucke et Arnaud Tsamere et leurs clients ... un peu spéciaux. Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spécial "Playa" ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie !