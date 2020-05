Ce soir tout est permis avec Arthur du 29 mai 2020

En savoir plus sur Arthur

Avec Dany Boon, Valérie Bonneton, Franck Dubosc, Kev Adams, Anthony Kavanagh, Jérôme Commandeur, Claudia Tagbo, Arnaud Ducret, Enora Malagré, Arnaud Tsamere et Titoff.Ce soir, Arthur vous propose une version exceptionnelle de son émission désormais culte Ce soir, tout est permis avec Arthur ! Durant ce prime totalement survolté, il recevra Dany Boon, Valérie Bonneton, Franck Dubosc, Kev Adams, Anthony Kavanagh, Jérôme Commandeur, Claudia Tagbo, Arnaud Ducret, Enora Malagré, Arnaud Tsamere et Titoff. Un casting de rêve pour une soirée pleine de bonne humeur, de jeu et de rire, avec un seul mot d'ordre : tout est permis !Touts participeront aux épreuves devenues cultes :- In the Dark : nos invités seront plongés dans le noir pour une séquence mémorable- Casting Pub: à mourir de rire dans un casting inoubliable.- Brain Dance : Séance de danse… très acrobatique.- Le Décor penché: Nos invités vont évoluer à la ferme.Sans oublier l'épreuve du Photomime, de La Sérénade et de Let's dance. Tout au long de la soirée, nos invités devront plus que jamais faire appel à leur sens de la dérision et leurs dons d'improvisation pour mimer mais aussi chanter sur une scène très aérienne…