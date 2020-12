C'est Noël, tout est permis avec Arthur

En savoir plus sur Arthur

Le mercredi 23 décembre, TF1 fête Noël avant Noël avec « C’est Noël tout est permis ». Arthur vous propose plus de deux heures, entre folie et magie de Noël, avec Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy Crédeville.Toute la soirée, ils vont danser sur les chorégraphies de Tok Tok Dance, jouer au Photomime dans une ambiance de réveillon, s’affronter à coups de fous rires sur le Speed Quiz, tirer la nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe…Une soirée glamour et humour ! Replay du Mercredi 23 décembre sur TF1.