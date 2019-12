C'est Noël, tout est permis avec Arthur du 20 décembre 2019

C’est Noël avant Noël avec Arthur sur TF1 pour une grande soirée C’est Noël, tout est permis ! Pour cette émission exceptionnelle, il a invité des personnalités telles que Dadju, Nikos Aliagas, Iris Mittenaere, Michaël Youn, Jarry, Issa Doumbia, Julie De Bona, Camille Lou, Chris Marques, Clara Morgane, Azize Diabaté, Karine Ferri, Ines Reg, Cartman, Denitsa Ikonomova, Bruno Guillon, Camille Cerf, Booder et Christophe Licata. Des éclats de rire, des chorégraphies totalement folles, des invités dans des situations inédites… mais aussi un Speed Quiz déjanté et des talents que vous ne soupçonnez pas.Du sirtaki de Nikos Aliagas au tire-nappe d’Inès Reg, des pas de danse de Jarry aux mimes de Michaël Youn, la soirée sera agitée. Puisque Noël tout est permis, ce sont toutes les épreuves culte de VTEP que vous retrouverez avec la crème des invités venus pour se donner au maximum. Tout au long de l’émission, Arthur vous réserve aussi de nombreuses surprises: un live exceptionnel de Dadju, les artistes du Moulin Rouge ou encore un numéro de contorsionniste totalement bluffant... C’est Noël avant Noël, et pour Noël plus que jamais... tout est permis !

En savoir plus sur Arthur