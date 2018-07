Ch'Ti et stewart, ça vaut le détour !

Ce soir encore c'est fou rire et musique dans Vendredi tout est permis ! Avec des invités en pleine forme pour faire le show : Ahmed Sylla, Claudia Tagbo, Titoff, Arnaud Tsamère, Virginie Hocq, Jeanfi Janssens et Tony Saint Laurent. Ils vont frissonner, et se rapprocher toujours plus dans des épreuves complètement dingues. Vous allez découvrir aussi des objets que vous n'avez jamais vus. Ces invités hors pair vont chanter comme les plus grandes stars de la chanson. Une soirée riche en musique, en danse et en délire. Ce soir c'est un inédit de Vendredi tout est permis avec Arthur. Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS VTEP Spéciale MUSIQUE du 27 juillet 2018