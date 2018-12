🎶 La chanson d’adieu à Titoff et Booder

PANIQUE A L’HOPITAL – Une Pyjama Party ne peut pas se faire sans un peu de musique. Pour finir l’épreuve de Panique à l’hôpital, Tony Saint Laurent, Issa Doumbia, Thaïs et Bruno Guillon chantent une chanson d’adieu à Titoff et Booder qui le rejoint, couchés dans leur lit d’hôpital. Ils nous partagent leur plus beau vibrato et doivent chanter en commençant leur phrase par une lettre donnée. Et quand on démarre avec un « A », pour Booder ça ne fonctionne pas quand on chante « Au revoir ». Il va falloir revoir les paroles de la chanson… – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur, spéciale Pyjama Party du vendredi 14 décembre.