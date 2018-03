AIR SONG - Issa Doumbia et Cartman, deux des invités sont tous passés à l'épreuve où à tour de rôle ils chantent en playback une chanson. Mais Arthur qui a plus d'un tour pour piéger ses invités les a enregistrés et regardez le rendu… Vous allez découvrir les vrais voix de Issa Doumbia et Cartman, invités de VTEP Spéciale TUBES. Passez un bon moment ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - Spéciale Tubes du 30 mars 2018