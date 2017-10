Chaud devant, c'est la battle dance !

BATTLE Dance - Tous les invités Gérémy Credeville, Eve Angeli, Tony St Laurent, Brahim Zaibat, Anne Sophie Girard, Bruno Guillon dansent à tour de rôle. Retrouvez les invités qui ont marqué l'émission dans les épreuves phares de Vendredi, tout est permis : les chorégraphies les plus endiablées, les mimes les plus improbables, les bandes annonces les plus déjantées ou encore les prestations les plus hilarantes dans le célèbre décor penché ou In the dark ! Préparez-vous pour un concentré de bonne humeur et de rire car ce soir tout est permis, surtout le meilleur ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE SOIREE HANTEE du 27 octobre 2017