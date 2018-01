CHOC - En plein vol, Jarry - au bout de sa vie - s’évanouit et vomit 🤒😱

DEFI - Séquence culte ! Pour la 100è de VTEP Jarry doit relever le défi d’un baptême de l’air à bord d’un avion de chasse. Mais rien ne se passe comme espérer, au point où Jarry termine son vol avant les autres. A deux reprises Jarry perd connaissance et vomit pendant le vol en formation à bord d’un avion de chasse. Sacrée expérience pour l’artiste qui déclare « je suis pour le vélib’ » ! Et trouve plus drôle de se faire « un karaoké entre potes »… Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100ème du samedi 20 janvier 2017