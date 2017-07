Claudia Tagbo et Arnaud Ducret dans « les Feux de l’Amour »

CASTING PUB – Pour cette Spéciale Amour de Vendredi tout est permis, Arthur a remis au goût du jour le casting pub. A tour de rôle, les invités du soir sont venus promouvoir un produit en duo. Et c’est au tour de Claudia Tagbo et Arnaud Ducret de ressortir leur âme de commerciaux pour faire la promotion d’un spray « Envix », censé donner envie de faire l’amour… Et lorsque les deux humoristes doivent tourner la pub en mode « Feux de l’Amour », les comédiens donnent tout et livrent aux téléspectateurs une scène mélodramatique à couper le souffle ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.