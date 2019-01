Concours du tire-nappe, qui gagne ? Artus ? Iris ? Issa Doumbia ?

TIRE-NAPPE - nouvelle épreuve dans VTEP - tout le monde a rêvé au moins une fois dans sa vie de tirer la nappe lors d'un repas. Et bien VTEP l'a fait ! Le concept est très simple, il suffit de tirer un des coins de la nappe en faisant tomber le moins de vaisselle possible. Celui ou celle qui aura garder le plus de vaisselle a gagné ! Instants magiques et des invités exceptionnels :Rachid Badouri, Iris Mittenaere, Jarry, Artus, Claudia Tagbo, Issa Doumbia, Florent Peyre . Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VTEP spéciale SKI du 25 janvier 2019