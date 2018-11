Trop d' la balle ! ⚽️

LE PASSE BALLE - nouvelle épreuve de VTEP - une balle en mousse et des invités hors pair et le tour est joué. Le but est de passer cette balle en mousse de personne en personne sans la faire tomber… Evidemment rien ne se passe comme prévu et c'est drôle !! Ce qui donne des situations comiques et positions très ambiguës... Avec des invités d'exception : Arnaud Tsamère, Cartman, Camille Lellouche, Clara Morgane, Manu Levy, Moundir et Greg Romano. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission : Speed quizz, Amuse-bouche, Battle dance, Le grand frisson, ABC Song.... Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! EXTRAIT du REPLAY de VTEP SPECIALE LOVE du 23 novembre 2018