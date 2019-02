DanceNite de folie de Tarek Boudali et Jarry

Emote, V-Buck, skins… C'est LA nouvelle épreuve dans VTEP ce soir - le principe est simple : suivre et reproduire pas à pas les chorégraphies, les jeux de jambes et bras issues du célèbre jeu vidéo le plus en vogue du moment…. Ce soir, c’est une épreuve Dance Nite créée pour l'émission VTEP avec des Instants magiques et des invités exceptionnels : Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Julien Arruti, Jarry mais aussi Iris Mittenaere, Florent Peyre, Jeanfi Janssens, Arnaud Tsamère et Camille Lellouche. . Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VTEP NO LIMIT du 2 février 2019