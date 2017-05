Cartman a le rôle du pharmacien, Moundir est le stagiaire, Leïla Ben Khalifa et Tony St Laurent sont les clients. Cartman entre dans sa pharmacie et enfile sa blouse quand soudain… - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.