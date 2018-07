Le déhanché sexy d'Alma 😍

Un rituel de Vendreditout est permis où chaque invité doit danser sur un medley de chansons auxstyles variés. Ce soir, c’est la chanteuse Alma qui s'est présenté àl'Eurovision de la chanson et qui nous montre son déhanchement sur plusieursmusiques, telles que « Reggae Night », « Maldon' »,« Hips don't lie » « Subme la radio» et pour finir sur « Le bal masqué ».C'est une grande première pour Alma ! Vous l'aurez compris, ce vendrediencore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extraitdu REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE ILES AU SOLEIL du 23 mars 2018