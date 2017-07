Le déhanché sexy de Laury Thilleman !  

LET’S DANCE – Un Vendredi tout est permis sans musique n’est rien. Ce soir, c’est Laury Thilleman qui ouvre le bal en nous montrant ses déhanchés les plus sexy. Au programme ce soir, une pluie de tubes : « Sapés comme jamais », « Night Fever », « Treasure », « Footloose », « Balada » et « Hangover ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne Miss France a tout, mais absolument tout donné ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.