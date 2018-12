DÉLIRANT ! Jarry et Artus : Gangsta ou Oriental ?

CASTING PUB - Avec Jarry et Artus dans un casting pub, on est sûr de passer un énorme moment. Et les deux humoristes s’en sont donné à cœur joie au moment de vendre un produit façon R’n’B. « On fait R’n’B, pas rap. On est plus Vitaa que Booba » explique Jarry. Alors qu’ils commencent avec leur plus belles vocalisent, la pub tourne vite à du n’importe quoi et les gangsta sont dans la place ! Et quand ils doivent la faire version orientale, on ne peut qu’apprécier les Youyous (cri oriental) de Jarry. – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.