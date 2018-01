DINGUE – Les Stars de VTEP s’éclatent en vol 😱🚀

SEQUENCE INTEGRALE - Michael Youn, Shy’m, Ramzy, Jarry, Florent Peyre et Arthur ont vécu une aventure exceptionnelle, complètement folle, une des plus belles expériences de leur vie : un vol en formation à plusieurs milliers de mètres d’altitude, avec des pilotes de voltige de la Patrouille Breitling. Pour la 100è de VTEP, Vendredi tout est permis, Arthur et son équipe ont réservé des épreuves de dingue afin de célébrer cet anniversaire en compagnie d’invités d’exception : Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman ! Tous ont répondu positivement à cette invitation sans poser de questions sur les destinations et défis qui les attendaient. Tous sont partis dans des lieux insolites pour un moment qu’ils ne sont pas prêts d’oublier : un vol avec la Patrouille Breitling, une course sur le circuit Beltoise, mais aussi un saut en parachute détonnant, des frayeurs à prévoir dans un manoir hanté ou des sensations à couper le souffle avec la tyrolienne de la Tour Eiffel ! Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017