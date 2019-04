Do Brazil très penché sur Copacabana

LE DECOR PENCHE - Voici la séquence que l’on ne présente plus : l’épreuve du décor penché ! Séquence culte de Vendredi tout est permis où Arthur raconte un scénario à ses invités qui doivent suivre ses actions dans un décor incliné, le but est bien sûr de provoquer des chutes. Ce soir c’est au tour des invités exceptionnels,Issa Doumbia - Bruno Guillon - Anne-Sophie Girard - Philippe Lelièvre - Agustin Galiana - Tristan Lopin - Anaïs Delva sur le thème de Rio! Vous l'aurez compris, tout est permis et dans la bonne humeur! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - Spéciale BRAZIL du vendredi 5 avril 2019.