Elie Semoun passe l’aspirateur sur le plateau de VTEP !  

Best-of VTEP Elie Semoun a fait du jardinage durant le week-end et a sali malencontreusement le sol de l’émission avec de la terre. Gêné, il demande qu’on lui apporte un aspirateur afin de pouvoir arranger les dégâts ! Arthur en profite pour improviser et inventer une nouvelle épreuve : aspirer le sol avec sensualité. Tous les invités mettent du leur, ce qui rend l’épreuve drôle, agréable et innovante. - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du samedi 12 août à 21h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.