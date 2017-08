Elie Semoun en playback sur Zouk Machine : énorme fou rire !  

Best-of VTEP - Une des séquences les plus drôles de l’histoire de Vendredi Tout Est Permis ! Elie Semoun en playback sur Zouk Machine dans l’épreuve AirSong, c’est le fou rire assuré. Comme à son habitude, après avoir chanté, Arthur coupe la bande-son et là, c’est le drame. #epique - Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du samedi 12 août à 21h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.