ÉNORME ! Cartman se jette dans le public dans une Dance Cam délirante !

C’est Noël, tout est permis avec Arthur ne serait rien sans un public en délire ! Et la Dance Cam le montre bien. La caméra cherche une personne du public qui, dès qu’elle est sur quelqu’un, le spectateur doit se lever et nous montrer ses plus beaux pas de danse. Et l’ambiance est tellement folle qu’Artus, Jarry et d’autres s’invitent dans les tribunes danser avec eux. Et la folie de Cartman s’emballe encore une fois et le projette dans le public… ou plutôt SUR le public puisque les spectateurs portent à bout de bras ensemble l’humoriste ! – Extrait du replay de C’est Noël, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 décembre 2018.