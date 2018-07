ENORME FOU RIRE au GRAND FRISSON pour Ahmed Sylla et Claudia Tagbo !!!

Le GRAND FRISSON : une nouvelle épreuve dans VTEP - Le principe est de s'allonger sur un support vibrant et de faire deviner le mot à un autre invité. Mais parler tout en vibrant c'est hilarant …. Arthur vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de Vendredi tout est permis, spéciale musique ! Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Ahmed Sylla, Claudia Tagbo, Titoff, Arnaud Tsamère, Virginie Hocq, Jeanfi Janssens et Tony Saint Laurent. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS VTEP Spéciale MUSIQUE du 27 juillet 2018