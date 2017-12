Entrez aujourd'hui à bord de la voiture bar du TGVTEP Paris-Londres express et suivez les aventures de nos passagers So British et peu communs ! La musique retentit, c'est l'heure du décor penché ! Les invités désignés par Arthur doivent jouer un rôle et répondre à ses ordres. Il peut à cette occasion leur faire faire tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour cela qu'on adore cette épreuve !