Erika Moulet et Anne-Sophie Girard chantent à MER-VEILLE #MomentdeSolitude  

Erika Moulet et Anne-Sophie Girard se sont livrées à une bataille de playback acharnée ! Pas de chance, Artus a enregistré leur voix ! Bon c’est un peu la honte mais nous on adore ! Vous êtes prêts ? Regardez ! - Ce soir dans VTEP, les invités ARTUS, Rachid BADOURI, Anne-Sophie GIRARD, Bruno GUILLON, Laurent MAISTRET, Erika MOULET et Thomas THOUROUDE vous réservent une soirée de pure folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout est Permis du 5 mai à 23h10 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.