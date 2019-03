Essayez de ne pas bouger ! Issa Doumbia, Florent Peyre et Cartman se déchaînent en musique

Quand le plateau de VTEP se transforme en parquet de Danse avec les stars, ça devient « caliente » ! Issa Doumbia, Cartman et Florent Peyre prennent un tour chacun le rôle d’un chorégraphe le temps d’une chanson. Avec eux, Jessica, une personne du public venue montrer ses talents de danseuse. Et ça envoie grave ! Chacun s’adapte au style musical qu’il a. On passe de l’époque Boysband à quelque chose de latino, jusqu’à la pop avec du Justin Timberlake. Essayez de ne pas danser, vous verrez que ça va être très compliqué ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale super-héros du vendredi 26 février.