Que fait une vache quand elle ferme les yeux ?

LES BLAGUES DE TONTON : c'est une des nombreuses nouvelles épreuves de #VTEP ! Chacun raconte une blague qui fait rire à l'invité placé en face . Ni l'un ni l'autre ne doit rire si non il a perdu ! Attention plus c'est débile, plus c'est dur à se retenir de rire. Camille Lellouche, Artus, Gérémy Crédeville, Arnaud Tsamère, Antonia de Rendinger, Christophe Beaugrand, Fauve Hautot se prêtent au jeu. Notre joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 24 NOVEMBRE 2017