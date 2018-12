FLOP – Titoff arrive en retard et rate toute l’émission !

Quand on fait une émission, arriver en retard peut être fatal. Et Titoff en a fait les frais puisqu’il était bloqué sur le périphérique et est arrivé en plein milieu de l’émission. Arthur n’a évidemment pas laissé choses se passer comme ça et en a profité pour lui faire une bonne blague avec la complicité de tous les invités et du public. Ils lui font croire que l’émission est terminée. Tout le monde quitte le plateau et Titoff ne sait plus quoi penser, si c’est vrai ou pas et tente de se justifier sur son retard : « j’étais bloqué dans l’ascenseur ». Mais ça ne dure pas bien longtemps et quand il apprend que ce n’est pas fini il saute de joie dans le public ! – Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis avec Arthur, spéciale Pyjama Party du vendredi 14 décembre.