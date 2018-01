FOU - Le baptême de l’air délirant pour la bande d’Arthur 🚀

DEFI - Michael Youn, Shy’m, Ramzy, Jarry, Florent Peyre et Arthur partent vivre une aventure exceptionnelle : un vol incroyable à bord d’un avion de chasse, type Albatros, de la patrouille Breitling. C’est une épreuve créée spécialement pour cette 100è de VTEP. Les invités et Arthur vont faire un vol en formation avec une patrouille de pilotes de voltige. Après s’être équipés puis un bon briefing par le leader de la patrouille, Michael Youn, Shy’m, Ramzy, Jarry, Florent Peyre et arthur passent à l’action en prenant place dans ces appareils impressionnants. De grands moments de rires et de délires pour ces invités d'exception et de l’extrême… sensation. Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017