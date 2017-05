Fou rire : Clara Morgane fait (beaucoup) d’effet à Tony St Laurent  

Enorme fou rire ! Il a la machoîre qui se décolle, Tony St Laurent est dans tous ses états en regardant Clara Morgane danser ! Bon du coup Tony, pas de chance, tu es grillé ! - Ce soir c’est un VTEP sous le signe du rire et du charme ! Retrouvez Christophe BEAUGRAND, Leila BEN KHALIFA, Andy COCQ, CARTMAN, Tony ST LAURENT, Clara MORGANE et Moundir pour une soirée de pure folie ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.