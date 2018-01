Les FOUS du volant 🏎

SEQUENCE INTEGRALE - A l’occasion de la 100Ăš de VTEP, Arthur a demandĂ© Ă Artus, Camille Lou, François-Xavier Demaison et Anthony Kavanagh de relever le dĂ©fi d’un quiz Ă plus de 200 KM/H. Les artistes doivent rĂ©pondre aux questions posĂ©es par Arthur alors qu’ils sont Ă bord d’un bolide qui roule Ă vive allure sur le circuit de course de Jean-Pierre Beltoise. Quelques frayeurs en perspective qui attendent nos artistes. Regardez cette folle sĂ©quence. Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100Ăš du samedi 20 janvier 2017