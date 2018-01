Frayeurs dans la Maison Hantée

DEFI DE LA MAISON HANTEE - Jarry, Anne-Sophie Girard et Titoff dans un manoir hanté relèvent le défi pour la 100è de VTEP. Au programme, de grands moments de rires et de délires, le tout en compagnie d'invités d'exception : Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla, Michael Youn, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère et Cartman ! En plateau, la joyeuse bande relèvera toujours avec humour et dérision les défis emblématiques de l'émission. Séquences cultes en perspective ! Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017