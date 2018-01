MANEGE A HAUTE VITESSE - Nouveau défi à relever pour Issa Doumbia et Cyril Féraud : chanter « Alexandrie, Alexandra » sur un grand huit « roller coster » à haute vitesse. Issa Doumbia et Cyril Féraud ont vécu des sensations fortes et délirantes à 90 km/h sur cette attraction Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017