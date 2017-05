Gros beug : « Ici fait froid dans l’Ouest ! »

Articule à la chaîne : Décidément, le fameux western « il était une fois dans l’Ouest » a été complètement détruit par nos invités ! Qui est à l’origine du beug ? - Ce soir c’est un VTEP sous le signe du rire et du charme ! Retrouvez Christophe BEAUGRAND, Leila BEN KHALIFA, Andy COCQ, CARTMAN, Tony ST LAURENT, Clara MORGANE et Moundir pour une soirée de pure folie ! -Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis du 19 mai à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.