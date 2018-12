😱 Gros conflit pendant le Speed Quiz avec Issa Doumbia !

Pendant le Speed Quiz, les questions fusent et les invitĂ©s doivent rĂ©pondre trĂšs vite ! AprĂšs qu’Iris Mittenaere et Issa Doumbia nous ont partagĂ© leurs trois cris quand ils sont amoureux, Arthur demande Ă Issa trois sports qui n’existent pas. Il invente alors des noms de sports qui n’existent pas, mais pour Arthur ça ne va pas et l’élimine. SACRILEGE pour Issa qui ne veut pas s’asseoir car pour lui il a donnĂ© de bonnes rĂ©ponses. Artus et Jarry viennent alors remettre les choses en ordre, Ă leur maniĂšre
 – Extrait du replay de C’est NoĂ«l, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 dĂ©cembre 2018.