Gros moment de solitude pour Karine Ferri 😂😂

ARTICULE A LA CHAINE - le concept est simple mais pas Ă©vident, puisqu’il faut qu’une phrase soit comprise par la personne sans l’entendre, et qui doit la rĂ©pĂ©ter. Ici, c’est « L’étrange NoĂ«l de Monsieur Jack » qui doit ĂȘtre compris. AprĂšs un dĂ©part avec Artus et Camille Combal qui a fait peur, la phrase fait son chemin et Iris Mittenaere la rĂ©pĂšte Ă Karine Ferri, en bout de chaĂźne. Et dĂšs que l’animatrice la comprend, elle va pour la rĂ©pĂ©ter Ă la personne suivante d’un pas dĂ©terminĂ©e mais c’était la derniĂšre ! Tout le monde part Ă rire face Ă cette microseconde oĂč Karine s’est retrouvĂ©e un peu toute seule, mais avec le sourire. Au moins la phrase a su ĂȘtre comprise par tout le monde ! – Extrait du replay de C’est NoĂ«l, tout est permis avec Arthur du vendredi 21 dĂ©cembre 2018.