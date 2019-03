Le GROS râteau de Tom Leeb par Anne-Sophie Girard 💔

C’est ce qu’on appelle un rĂąteau ! L’humoriste Anne-Sophie Girard est cĂ©libataire en ce moment. Elle explique Ă Arthur qu’elle est « de nouveau sur le marchĂ© et tout le monde s’enthousiaste ». Alors quand elle tire la nappe -en essayant de faire tomber le moins de choses possible- c’est le gros flop ! Il ne reste plus rien sur la table. Alors quand ça arrive au tour de Tom Leeb, lui aussi cĂ©libataire
 on se dit qu’on a trouvĂ© LE couple de l’émission ! Enfin
 pas tout Ă fait apparemment
 Extrait de Vendredi tout est permis spĂ©ciale super-hĂ©ros du vendredi 26 fĂ©vrier.