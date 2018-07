Hot ! Le déhanché sexy de Tarek Boudali et Jarry

LET'S DANCE - Un rituel de Vendredi tout est permis où chaque invité doit danser sur un medley de chansons aux styles variés. Ce soir, c’est un let's dance où les 7 invités de la soirée, Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Jarry, Camille Cerf, Andy, Julien Arutti et Tony St Laurent vont danser sur les titres tels que « How Deep is Your Love », « Hit The Lights », « Blurred Lines » « It's Raining men », et pour finir sur «Gettin Jiggy With it ». Instant magique. Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE JEUX TV du 15 septembre 2017