Les invités d'Arthur reprennent ensemble "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey)

Fauve Hautot, Camille Lacourt, Camille Lou, Issa Doumbia, Karine Ferri, Jarry, Christophe Willem, Sandrine Quétier, Arnaud Tsamère, Cartman, Jarry, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Tatiana Silva, Claudia Tagbo et Artus reprennent le grand tube de Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You". Un générique qui en dit déjà long sur la folle soirée spéciale Noël Extrait du REPLAY C'est Noël, tout est permis du 22 décembre 2017