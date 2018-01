Issa Doumbia et Cyril Féraud ont dû mal avec Poème

AMUSE-BOUCHE - Une épreuve dont le but est de faire deviner à la personne d’en face une phrase. Mais pas facile quand il faut articuler avec un écarteur de dentiste dans la bouche. Essayez et dites poème ou encore publication…. Babiole…. Ce soir c’est Artus, Camille Lou, Florent Peyre, Issa Doumbia, Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Claudia Tagbo, Cyril Féraud, Jarry, Shy’m, Ahmed Sylla et Michael Youn, qui nous font une belle démonstration de communication ! Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017