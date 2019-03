JAMAIS VU ! Un double record de 0 à l’amuse-bouche

« Un coup de bambou » ! Vous comprenez ? Oui, mais avec un écarteur dentaire, c’est pas la même chose. C’est pourtant ce que doit trouver Tal lors de l’épreuve de l’Amuse-bouche avec Booder. Mais c’est l’incompréhension totale, elle ne parvient pas à deviner l’expression. Ce qui leur permet de réaliser un record de… 0 réponse trouvée. On n’aurait pu s’arrêter là, mais le second binôme avec Charlotte Gabris et Agustin Galiana récidive avec le mot « Purée » ! Jarry en vient même à se demander si ce n’est pas un complot mené par Arthur… Extrait de Vendredi, Tout est Jarry diffusé le vendredi 29 mars 2019.