Jarry à Florent Mothe : « J’ai envie de toi, tu vas prendre ! »

Un Articule à la chaîne CA-TAS-TRO-PHIQUE … mais épique ! Un cocktail explosif d’invités survoltés qui partent loin, très loin niveau imagination ! Et quand on donne à Jarry l’opportunité de faire passer certains messages, il en profite ! On vous laisse savourer cet extrait qui nous a fait pleurer de rire ! Extrait du replay de Vendredi Tout Est Permis inédit du 28 avril à 23h20 sur TF1 et à revoir sur MYTF1.