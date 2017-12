Jarry et Florent Peyre : plus déchaînés que jamais

L'émission commence très fort avec SpeedQuiz, une nouvelle épreuve de rapidité et de vivacité d'esprit dans laquelle nos invités doivent donner trois propositions de réponses à la question d'Arthur en moins de cinq secondes puis appuyer le plus rapidement possible sur le buzzer. Et c'est Florent Peyre et Jarry qui s'y collent : émission spéciale "Londres" oblige, tout va se compliquer pour eux quand ils vont devoir répondre à des questions sur la culture britannique...