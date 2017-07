Jarry se transforme en roi de la Pole Dance  

Les invités d’Arthur sont parfois plein de surprises… Sur le plateau de Vendredi tout est permis, l’animateur a invité une danseuse professionnelle qui manie l’art du pole dance à la perfection. Mais, ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est qu’Artus est lui aussi un roi de cette danse sensuelle… En effet, l’animateur a d’ailleurs pris des cours il y a de ça quelques années. Et pour prouver sa bonne foi, ce dernier est monté sur la barre pour effectuer une chorégraphie. Et le résultat est tordant. Mention spéciale à Artus qui a également fait une courte démonstration… Regardez ! Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.