Chris Marques, Fauve Hautot et Jarry sont accrochés à un fil suspendu et déguisés façon british. Ils vont tenter de répondre juste à toutes les questions posées par Arthur ou c'est la mort subite ! Sauf que Jarry est dans une position bien inconfortable et a bien du mal à supporter le harnais qui le serre... entre les jambes. Une situation cocasse comme on les aime dans Vendredi Tout Est Permis !