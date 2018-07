L’AMUSE-BOUCHE- nouvelle épreuve dont le but est de faire deviner à la personne d’en face une phrase. Mais pas facile quand il faut articuler avec un écarteur de dentiste dans la bouche. Ce soir c’est Keen'V et Anais Deva puis Cartman et Thomas Thouroude qui nous font une belle démonstration de communication ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE ILES AU SOLEIL du 23 mars 2018