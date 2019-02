L'amuse-bouche de dingue de Camille Cerf et Geremy Credeville 😬

L’épreuve mythique de l’amuse-bouche est faite ce soir par Gérémy Credeville et Camille Cerf. En deux minutes, ils doivent faire trouver à leur partenaire le maximum de mots ou de phrases. Mais ils les prononcent avec un écarteur de dentiste. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils assurent un max ! A tour de rôle ils enchaînent les mots et les trouvent à une vitesse de dingue ! Extrait de Vendredi tout est permis spéciale années 80 du vendredi 22 février.