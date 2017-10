L'angoisse du In The Dark : spéciale Halloween

ça se passe dans un appartement de 35 m², totalement dans le noir et filmé en caméras infrarouge. Arthur précise que les téléspectateurs voient des lumières infrarouge mais les invités sont plongés dans le noir le plus total. Ce soir c'est une histoire spéciale soirée hantée avec Gérémy Credeville dans le rôle du mari, Eve Angeli dans le rôle de la femme, Tony St Laurent et Bruno Guillon sont des amis, Anne Sophie Girard joue l'enfant La suite prend une tournure d’un film d’Hichcok ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS - SPECIALE SOIREE HANTEE du 27 octobre 2017