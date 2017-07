Laury Thilleman et Artus : plus IN LOVE que jamais !  

Love is in the air sur le plateau de Vendredi tout est permis. A l’occasion de la Spéciale Amour, la Love Battle Song a fait son apparition. Le principe est simple : deux invités se placent au milieu de la scène afin de chanter sur les plus grandes chansons d’amour. De l’ « Envie d’aimer » en passant par « Qui saura », « Enchained Melody » ou encore « Fruit de la passion », il y en a pour tous les goûts. Et qui mieux que Laury Thilleman et Artus pour remettre ces morceaux au goût du jour ? Vous l'aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur, garantie ! Extrait du REPLAY de VENDREDI TOUT EST PERMIS du 28 juillet 2017.