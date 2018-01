SPEED - Laury Thilleman, prête à tout pour le défi de la Tour Eiffel

DESCENTE EN TYROLIENNE DE LA TOUR EIFFEL - Tarek Boudali, Laury Thillman et Philippe Lacheau, ils l’ont fait ! A partir du 2è étage de notre magnifique et emblématique Tour Eiffel, situé à 115 mètres du sol, une partie de la joyeuse bande d’Arthur a relevé ce défi de descendre en tyrolienne avec la tyrolienne de la Tour Eiffel ! Des sensations à couper le souffle ; les candidats de VTEP partaient pas très confiants et rassurés… Regardez ce défi qu’ils ne sont pas prêts d’oublier… Extrait du REPLAY de l’émission VTEP, LA 100è du samedi 20 janvier 2017